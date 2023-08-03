Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına katılan bin 500 öğrenciye, GEBKİM OSB’nin sponsorluğu ile formaları dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) -Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonu ile öğrencilerin ve gençlerin yaz ayında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla devam eden Yaz Spor Okulları bu yılda 1500 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü organizasyonu ve GEBKİM OSB sponsorluğuyla Yaz spor okullarında eğitim gören 1500 öğrenciye forma dağıtım töreni düzenlendi. Dilovası Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen forma dağıtım törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

Forma dağıtım törenin açılışında konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu; yaz spor okulları kapsamında bin 500 çocuğa günde iki saat üzerinden 2 spor salonu, 2 yüzme havuzu, 3 futbol sahası ve 1 kapalı halı sahada eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmasında, eğitimle birlikte ilçemizde spora da ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Amacımız gençlerimize, evlatlarımıza hem zihnen hem de bedenen hayata hazırlamaktır. İlçemizde spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı yaz spor okulları bizim için önemlidir. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz yaz sor okullarına katılım her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu bizi sevindiriyor. Bu sene de gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarına forma desteği sağlayan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Arabacı ve GEBKİM OSB ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.