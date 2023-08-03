Kaçak sürücü A.T.'ye 20 bin 342 TL, teknik kontrolden geçen sürücüye 21 bin 293 TL, diğer sürücü T.T.'ye 21 bin 293 TL kaçakçılık suçundan 20 bin 342 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL, Ehliyeti olmayana 951 TL. Toplam 21.000.729 TL para cezası uygulandı. Her iki araç da 60 gün süreyle dolaşımdan men edildi.

“Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum ama ne yapayım”

Emlak işinde işlerinin iyi gitmediğini ve daha önceki gazetecilik mesleğinden aldığı hakaret davalarının siciline işlediği için iş bulamadığını belirten A.T., “3 cezam kaldı, onlar neden silinmedi bilmiyorum. Basın yoluyla hakaret suçları, sicilimde tehdit olarak gözüküyor. Ama hayatımda tehditle ilgili hiçbir suç işlemedim. İzmit’ten Antalya’ya yerleştikten sonra emlak ofisi açtım. Maliye sürekli ceza kesti, ev sahibim, dükkan sahibim kira fiyatlarını arttırdı. En son çareyi korsan taksi yapmakta buldum. Resmi olarak bir işe başvuramıyorum, çünkü sabıkalıyım. Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum, ben haksızım ama beni buraya getiren nedenleri araştırırsak eğer kimin haklı olduğu ortaya çıkar. Emlak işim de iyi gitmedi. Şu anda bu iş dışında başka bir gelirim yok. Ne yapayım, eve ekmek götürmem lazım” dedi.

Antalya'da müşteri kılığına girerek taksilere binen polis ekiplerinin havadan ve karadan kovaladığı 2 korsan taksici tutuklandı. İki sürücünün aracına toplam 40 bin liradan fazla para cezası verildi ve 60 gün trafikten men edildi.