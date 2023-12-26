Dilovası’nda Kayapınar, Köseler ve Demirciler mahallelerine kazandırılacak kapalı halı saha tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Tesislerin maliyetinin 25 milyon lirayı bulacağı öğrenildi.

Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile Kayapınar, Köseler ve Demirciler mahallelerine kazandırılacak kapalı halı saha tesislerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Tesislerin maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Tesisler içerisinde halı saha, soyunma odaları, yönetim odası ve kafeterya yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Gençlerimize sözünü verdiğimiz halı saha ve sosyal tesislerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hedefimiz spor ile yükselen şehir Dilovası’nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle yeni tesislerimizde de maçlar yapacağız" dedi.