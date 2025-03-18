İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ise ilk açıklama geldi.

"KARAR HUKUKSUZDUR"

İBB Başkanı İmamoğlu, ilk olarak X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır." ifadelerini kullandı.

Karara sert tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!"

Ekrem İmamoğlu, bir ailenin evinde yaptığı iftar sonrası konuya ilişkin ilk kez kamera karşısına geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok enteresan bir olay yaşadık. Üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Komedi bir durum, Ankara’dan aramalar vs... Çok enteresan yani. Bugün diplomanın iptali falan umurumda değil. Bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bu akıl, milleti tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Her şeyi elinizden alabilirler. Malınız mülkünüz, eğitim hakkınız, seçme seçilme hakkınız...

Kul hakkı yediler. Kendimi milletime emanet ediyorum. Değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir yarış söz konusu değil. Tek meşruiyet var, o da milletin gücünün ortaya çıkması. 'Ne yapacaksınız?' diyorlar, aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim."

İstanbul Üniversitesi'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi sonrası CHP olağanüstü toplanma kararı aldı.