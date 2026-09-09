Kanal D Haber’in aktardığına göre iş arama platformu kurucusu Mert Yıldız, geçmişte yüksek gelir elde etmek için eğitimin zorunlu görüldüğünü ancak bu anlayışın değiştiğini söyledi. Yıldız, günümüzde bazı mavi yakalı çalışanların aylık 100 bin liranın üzerinde gelir elde edebildiğini belirtti.

TESİSATÇILIK

Bir iş bulma platformu araştırma yaptı ve en çok kazanan diplomasız meslekleri sıraladı. Yıldız "Birincisi tesisatçıydı. Tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek" ifadelerini kullandı. Yıldız "55 bin liradan başlayıp 100 binlere kadar ulaşabildiğinizi görüyoruz" dedi. Ancak bu durumun konuma göre değişiklik gösterebildiği ama ek mesai yapanlarda ücretlerin bu noktaya çıkabildiği vurgulandı.

GÜZELLİK UZMANLARI

Tesisatçıların ardından güzellik uzmanlarının geldiği aktarıldı. Yıldız "Güzellik uzmanlarının da başlangıç seviye olarak 40 - 45 bin liradan 85 bin liraya kadar çıktığını görebiliyoruz" şeklinde konuştu. Ancak güzellik uzmanı olmak için diploma değil ama sertifika gerektiği vurgulandı.

MOBİLYA MONTAJ USTASI

Devamında Yıldız "Karşımıza çıkan üçüncü meslek mobilya montaj ustası. 40 bin liradan 80 - 85 bin liraya kadar bir ücret kazanabiliyor" dedi.

MANİKÜR PEDİKÜR UZMANLARI

Manikür pedikür uzmanlarının da listede olduğu kaydedilirken Yıldız "Aylık kazançların 100 bin - 120 bine kadar gittiğini görüyoruz" dedi. Kuaför işletmecisi Özlem Karaca ise "Tırnak olsun, saç olsun, kaş olsun bunlar hijyen eğitimi almaları söz konusu. Kanla bulaşan çok hastalıklar var. Eldiven kullanması gerekiyor, maske kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan söz konusu bu meslek gruplarının da yerini yapay zekanın almasının diğer mesleklere göre daha uzun süre alacağı işaret edildi.