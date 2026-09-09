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Gazeteci Ali Nai Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, altyapıdan yetişen genç oyuncuyla yeni sözleşme yapacak. Dört yıllık olacağı öğrenilen anlaşmanın kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan 22 yaşındaki kalecinin, 30 Haziran 2027’de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Jankat Yılmaz, bu sezon sergilediği başarılı performansla Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın ardından ikinci kaleci konumuna geldi.

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