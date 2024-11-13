Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada epilepsi krizi geçiren sürücü yönetimindeki otomobil karşı yöne geçip çöp konteynerine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüj üzerinden çıkıp karşı yöne geçen otomobil, çöp konteynerine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.