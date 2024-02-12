Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün uyuyakaldığı araç takla attı, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, gece geç saatlerde Atatürk Caddesi üzerinde Reka Yağ Fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre; M.Y. (25) idaresindeki 39 ACH 851 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyonda uyuyakalması sonucu bir anda şeridinden çıkarak takla attı. Sürücü yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.