Türkiye'nin dış ticaret istatistikleri açıklandı. 2023 yılı Haziran ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu durum, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 azalarak 5 milyar 160 milyon dolara gerilemesine neden oldu.

Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 4,1 arttı. Genel ticaret sistemine göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat ise 184 milyar 576 milyon dolar olarak kaydedildi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 10,4 azalarak 19 milyar 547 milyon dolara geriledi. Benzer şekilde, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 10,9 azalarak 19 milyar 846 milyon dolara düştü. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ihracatın ilk 5 ülkeye olan toplamı, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu. İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı ve ilk 5 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 42,6 oldu.

İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 95,2 iken, en fazla ihracat yapılan sektörler arasında imalat sanayi önemli bir paya sahip oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 71,2 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre yapılan hesaplamalara göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayında yüzde 77,9 oldu ve dış ticaret açığı yüzde 27,9 azalarak 5 milyar 395 milyon dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 4,6 azalarak 112 milyar 404 milyon dolar, ithalat yüzde 3,0 artarak 173 milyar 215 milyon dolar olarak kaydedildi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verilerine göre yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.

Sonuç olarak, 2023 yılı Haziran ayında Türkiye'nin dış ticaretinde ihracat ve ithalat değerleri azalmış ve dış ticaret açığı düşmüştür. Ancak, Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığındaki artış dikkat çekmektedir. İmalat sanayinin ihracat ve ithalattaki önemli rolü ve yüksek teknoloji ürünlerinin payındaki artış da dikkate alınması gereken diğer noktalardır.