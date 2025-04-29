Programa Nilüfer’in farklı mahallelerinden birçok muhtar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları sorunları doğrudan aktarma imkânı bulduğu ortamda, talepler AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç’a iletildi.

Etkinlikte, Nilüfer’de sahada yaşanan problemlerin çözüm sürecini hızlandırmak ve ihtiyaçlara yerinde çözümler üretebilmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, mahallelerinde biriken sorunları hem sözlü hem de yazılı olarak yetkililere iletti. Görüşmede, yerel yönetimlerdeki tıkanıklıkların giderilmesine yönelik somut adımlar atılması hedeflendi.

Toplantıya ayrıca Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ile Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karacaoba Mahalle Muhtarı Recep Bayraktar da katıldı. Her iki isim de muhtarların ortak sorunlarını gündeme taşıdı. Görüşmede paylaşılan talepler, AK Parti Nilüfer İlçe Yerel Yönetimler Birimi tarafından kayıt altına alındı. Hazırlanacak raporun AK Parti Bursa İl Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, mahallelerdeki ihtiyaçlara hızlı çözümler üreterek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. “Daha Güçlü Bir Nilüfer” vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alpaslan, muhtarlarla kurulan bu doğrudan iletişim hattının önemine dikkat çekti.

Toplantıya ayrıca AK Parti Bursa İl Yöneticileri Halil İbrahim Özgeriş, Emre Barış Şenkoyuncu ve Leyla Yurtseven’in yanı sıra Nilüfer İlçe Yöneticileri Servet Abık, Hakan Şengül, Suat Gürbüz, Ömer Faruk Topçu ve Doğukan Karaca ile Nilüfer Belediyesi AK Parti Meclis Üyeleri Şahin Biba, Anzelha Nazlı Tan, Lamia Eren Olduk, Abdurrahman Obud, Rahime Nur Gökçe ve Hasan Türksel de katıldı. Muhtarlar, vatandaşların günlük sorunlarının yetkililere doğrudan iletilebilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.