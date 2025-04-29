Resmi törenle karşılanan Erdoğan, görüşmelerin ardından Meloni ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen karşılama töreninde Başbakan Meloni, Erdoğan’ı aracından inerken karşıladı. Tören kıtasını birlikte selamlayan liderler, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından heyetlerin takdimi yapıldı ve Erdoğan ile Meloni baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Zirve sonrası Türkiye ve İtalya hükümetleri arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İmzaların ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk konuşmayı yapan Başbakan Giorgia Meloni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Oldukça verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ve İtalya’nın birbirini tamamlayan önemli iş birlikleri bulunuyor," dedi.