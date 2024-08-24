Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Solingen şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, dün Almanya'da gerçekleştirilen saldırı olayında hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

Bakanlığın destek merkezinden yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun iletişim bilgileri de verildi.