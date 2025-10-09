Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz, Ashdod Limanı’nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na götürülmüştür. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri beklenmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır. 18 vatandaşımız Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir."