Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, kendisini aldattığını düşünen bir şahıs, eşi ile buluştuğu kişiyi silahla vurarak yaraladı. Şüpheli, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (36) adlı şahıs, eşinin kendisini aldattığını düşünerek eşini takip etti. Karısını, buluştuğu B.T. (35) isimli kişi ile gören İ.A., cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. Bu olay sonucunda iki kişi kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın hemen ardından silahı ile polise teslim olan şüpheli İ.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürülürken basın mensuplarının "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" gibi sorularına ilginç bir cevap verdi. Şüpheli, "Adalet" yanıtını verdi.

Olayın ardından, yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ve şüphelinin adli sürecinin devam ettiği bildirildi.