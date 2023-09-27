Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet'te hicaz yolsuzluğu" iddialarına yönelik resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 2018 yılındaki hac kayıtlarıyla ilgili ortaya atılan şikayetlerin üzerine ciddiyetle gidildiği ve bu meselede adli yollara başvurulduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, usulsüzlüğün kendi inisiyatifleriyle gün yüzüne çıkarıldığını ve yargıya taşındığını ifade etti.

Açıklamada, daha güvenli bir hizmet sunma amacıyla, hac kayıt sürecine ilişkin önemli işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Hac kuralarının da noter gözetiminde yapıldığına dikkat çekildi.

2018 yılındaki hac kayıtlarıyla ilgili gelen şikayetler üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri tarafından bir tahkikat yürütüldüğü ifade edildi. Bu tahkikat sonucunda, bazı acentelerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişiler hakkında yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Halk TV isimli medya kuruluşunun "Diyanet'te hicaz yolsuzluğu" başlığıyla sunduğu haberin gerçeği çarpıttığı ve başkanlığın tam tersine usulsüzlüğü gün ışığına çıkardığı vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, başlatılan adli süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

"2018 yılındaki hac kayıtlarıyla alakalı Başkanlığımıza ulaşan şikayetler hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız müfettişlerince tahkikat yapılmıştır. Tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamlar tarafından suça karışan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Konu bu kadar açık olmasına rağmen Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir."