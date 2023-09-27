Kadıköy'de meydana gelen trajik bir olayın ardından kaçışına 71 gün sonunda son veren Temel Ünlü (24), Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Bu olayda, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen Ünlü, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, polis kontrolünden kaçtığı öne sürülen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı ve sonucunda Güzelgün hayatını kaybetti. Kazanın ardından, otomobilde bulunan Ceren K. ve otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Ancak, Mehmet Can Ç.'nin ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olduğu iddia edilen Temel Ünlü, kaçışının ardından 71 gün sonra Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Ünlü'nün 17 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.