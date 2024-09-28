Eren, "Organize bir katliam mı var yoksa Narin’i birlikte mi öldürdüler?" sorusuna, "İştirak dediğimiz şey birlikte öldürmeye girer," yanıtını verdi. Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kur’ân kursundan dönerken kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu.

Eren, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ın öldürmeye iştirakten tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Ayrıca, amca Salim Güran’ın 22 şüpheliyle birlikte adliyeye getirilmediğini aktardı. Silinen mesajlarla ilgili olarak ise, gözaltındaki ve daha önce tutuklanan kişilerin telefonlarındaki incelemelerin sürdüğünü ve silinen bilgilere erişim çalışmaları yapıldığını ifade etti.



#inegöl #bursa #inegölhaber #bursahaber #motosiklet