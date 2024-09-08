Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni, köye bir kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenarına getirildiği ve üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır," dedi. Olayın ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun," ifadelerini kullandı.