Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan 45 devlet okulunun bakım ve onarımını üstlenerek yeni eğitim yılına hazır hale getirdi. Çalışmalar, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan, sponsorlar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamında bu yıl eğitime yapılan yatırımın miktarı 70 milyon lirayı aştı.

Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki 45 devlet okulunun bakım ve onarımını yaparak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Çalışmalar kapsamında bu yıl eğitime yapılan yatırımın miktarı 70 milyon lirayı aştı. Belediye kasasından tek bir kuruş dahi harcanmadan yapılan bu çalışmaların maliyetinin tamamı belediye aracılığıyla sponsorlar ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.

Okullar eğitime hazır hale getirildi

Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Spor salonlarının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin, lavaboların bakım ve onarımı yapıldı. Okulların iç ve dış cepheleri boyandı, bahçe düzenlemesi, Atatürk anıtlarının boyanması, okul bahçelerine bankların yerleştirilmesi gibi daha birçok çalışma yapıldı.

“Eğitimde tasarruf olmaz dedik ve gerekli adımları hızla attık”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaz boyunca okullarda yapılan incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçları hızla karşılayarak, öğrencilerin daha sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim almalarını amaçladıklarını belirterek, “Okullarımızı yerinde inceledik ve birçok eksiklikle karşılaştık. Dökülen boyalar, eskiyen tuvaletler, bakımsız bahçeler, görsel açıdan kötü bir tablo olduğu kadar, çocuklarımızın sağlığı için de riskli koşullardı. Eğitimde tasarruf olmaz dedik ve gerekli adımları hızla attık. Belediye bütçemizden bir lira çıkmadan, sponsorlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 45 devlet okulumuzda 70 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Çocuklarımız, güzel okullarda, sağlıklı şartlarda eğitim görmeyi hak ediyor. Bizi kalkındıracak olan tek yol eğitimdir, bu nedenle okullarımızın taleplerini eksiksiz yerine getirdik” şeklinde konuştu.

Ayrıca, okullara su arıtma sistemlerinin kurulması da planlanıyor.