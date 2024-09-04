Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya taziye mesajında, "Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.