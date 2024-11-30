Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile imzalanan protokol gereği ücretsiz ve indirimli kart kullanan yolcuların artık Özel Halk Otobüsleri’ne sorunsuz binebileceğini belirtti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kente konforlu, modern ve etkili toplu taşıma hizmetinin sunulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin, S.S. 53 Nolu Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile imzaladığı protokol gereği ücretsiz ve indirimli kart sahibi yolcular artık Özel Halk Otobüsleri’ne sorunsuz binebilecek. Sorun yaşayan yurttaşlar, Alo 153 hattına şikâyette bulundukları takdirde şoförler hakkında cezai işlem uygulanacak.

‘Çıkacak sıkıntılarla ilgili mutlaka 153 hattını arayın’

Konuya ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, engelli ve 65 yaş üstü yurttaşların bir daha sıkıntı yaşamaması için biniş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti. Sorun yaşayan yurttaşların 153 hattını aramalarını isteyen Cengiz, şikayete konu şoförlerin ağır bir cezai müeyyide ile karşılaşacağını vurguladı.