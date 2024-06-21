Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük bir felakete neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangın sonucu 10’u ağır olmak üzere toplam 44 kişi etkilendi. Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi’nde saat 22:15’te başlayan yangın, rüzgarın hızla yayılması nedeniyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerine kadar yayıldı.

Yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine doğru da ilerledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangında Diyarbakır’da 3, Mardin’de ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Diyarbakır’da 11 kişi, Mardin’de ise 18 kişi yangından yaralı olarak kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın,

Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,

Diyarbakır’da 11 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."