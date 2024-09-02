Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki 2 kızıl geyik, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Geyiklerin ormanın derinliklerine koşuşları kameralara yansıdı.

Bursa’da 2 kızıl geyik yakalanarak uzman personeller tarafından tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan geyikler uyutularak daha önceden belirlenen ormanlık alana götürüldü. Doğaya salınmak üzere kafes kapaklarının açılmasıyla birlikte geyikler ormanın derinliklerine doğru koştu. Geyiklerin yakalanmasının ardından geçirdiği süreçleri kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan DMKP Bursa 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Görükle geyik sahasından 2 adet kızıl geyik Şube Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz personeli tarafından alınarak doğaya salimi gerçekleştirilmiştir. kızıl geyiklerin yakalanması ve tedavilerini yapan uzman personelimiz ile birlikte genel müdürlüğümüzün izniyle Bursa ilinde belirlenen sahaya 2 adet kızıl geyikler salındı” ifadelerine yer verdi.