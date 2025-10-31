Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri devam ediyor. Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Sakarya Kitap Topluluğunun misafir edildiği gezi programlarında katılımcılar şehrin doğal ve tarihi noktalarında eşsiz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri, Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Sakarya Kitap Topluluğunun katılımıyla devam etti. Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Kuzey rotasına gerçekleştirilen gezi programlarının ilk durağı Sapanca Uzunkum yürüyüş yolu oldu. Daha sonra bölgedeki turizm merkezi olan Karasu ilçesini ziyaret eden öğrenciler, son olarak Acarlar Longozunun eşsiz doğasıyla günü tamamladı. Bir diğer programda ise Sakarya Kitap Topluluğu konuk oldu. Güney rotasına gerçekleştirilen gezide, katılımcılar Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, akabinde Geyve Alifuatpaşa’da bulunan 2. Bayezid Köprüsü, Ali Fuat Cebesoy Müzesi, tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova’da bulunan Esentepe Park’ı ziyaret etti.