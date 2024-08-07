Son beş yılda Türkiye'de doğalgaz fiyatları adeta fırladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 2024 raporuna göre, doğalgaz fiyatları yaklaşık olarak %500 oranında arttı. Son %38'lik zamla birlikte konutlardaki doğalgaz ücretleri %24.4 oranında yükseldi. Özellikle kış aylarında ısınma ve mutfak giderleri için kullanılan doğalgaz, önümüzdeki dönemde vatandaşların bütçelerini daha da zorlayacak.

BOTAŞ’ın 2019’dan bu yana açıkladığı verilere göre, doğalgaz fiyatları hızla pahalanmaya devam etti. 2019’da %41.14, 2021’de %47.15, 2022’de ise %119.37 oranında artış göstererek iki katından fazla yükseldi. 2023 yılında zam yapılmamış olmasına rağmen, son zamlarla birlikte son 5,5 yılda doğalgaz fiyatları %470 oranında arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 verilerine göre, Türkiye'de hanelerin %20.4'ü evlerini yeterince ısıtamıyor. Bu durum, Türkiye'yi enerji yoksulluğunda Avrupa’da ikinci sıraya yerleştiriyor. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 856.696 haneye doğalgaz yardımı yapıldığı da raporda belirtiliyor.

Doğalgaz fiyatlarındaki bu sürekli artışla birlikte, evlerini yeterince ısıtmak isteyen vatandaşlar için ısınma artık bir lüks haline gelmiş durumda.