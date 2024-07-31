Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaza %38 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarife, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu artış, hem konut hem de sanayi tüketicilerini kapsıyor. Zam kararının, artan enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtildi.

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte, doğalgaz faturalarında ciddi bir artış bekleniyor. Vatandaşlar ve sanayiciler, bu zam nedeniyle ekonomik açıdan zorlanacaklarını ifade ederken, yetkililer enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkat çekti.