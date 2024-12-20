9 aylık değerlendirme toplantısında Doğanbey Konutları sorusunu cevaplayan Başkan Bozbey, "Evet arkadaşlar Doğanbey o zamanda bizim karşı çıktığımız, doğru bulmadığımız projeydi. Nitekim doğru olmadığı da sonradan tüm Bursa tarafından hatta Bursa'ya gelen siyasicilerle de söylenen bir duruma geldi. Fakat ne hikmetse sahibi yok, kimse üstlenmiyor. Ben korktum valla. Birileri derse ki Bozbey zamanında yapıldı bunlar derse, şaşırmayın yani. Bakın bunu da söylemek istiyorum çünkü kimse ben yaptım demiyor bakın. TOKİ diyor ki ben yapmadım, öyle bir şey yok. Bize getirdiler planları, biz yaptık. Belediyeye soruyorsun, belediye diyor ki o getirdi yaptı. Kim yaptı bunu? Yani doğuran anne belli değil. Korkuyorum bizim üzerimize kalacak. Arkadaşlar o binalar elbette ki bir projeyle birlikte uzun vadelidir, çok kısa vadeyle mümkün değil. Binlerce konut var. Mal sahipleri var. Mal sahiplerinin hayalleri yıkılmış orada. Mal sahipleri de konuşuyor, bunun böyle olacağını bilseydik vallahi de vermezdik, billahi de vermezdik. Böyle bir durum var ki şimdi hani siz biliyorsunuz benim anlatmama gerek yok da yaşanılanları yani o ailelere de üzülüyorum ben. Bir çoğu bugün oradan kaçıp başka yere gidiyor çoluğunu çocuğunu biraz daha rahat ve güvenli olabileceği, daha güzel bir yaşam süreceği yere gidiyor. Kiraya veriyor orayı doğru dürüst kira getirisi yok. Ama bunlarla ilgili en azından 7 8 katının kaldırılması lazım sadece 3 kat değil. Öyle bir çalışmayla ilgili bütçemiz durumuna göre elbette ki ilerde şu anda bir şey demek mümkün değil ama bizim kafamızda olan projelerde bir tanesi. Çünkü Yalova yolundan gelirken tekrar geçende Yalova yolundan baktım görünmüyor, Ulucami yok yani. Yok görünmüyor. En değer verdiğimiz Bursa'nın simgesi Yalova yolundan girdiğimizde İstanbul'dan gelen misafirler göremiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT