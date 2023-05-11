Gürsulu gençler tarihi İpekyolu’nda yaptıkları yürüyüşle, doğanın tadını çıkardı.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, Ericek’in doğası eşliğinde belirlenen rotada gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Genç kardeşlerimizin birçoğu Ericek Adrenalin Parkımız’da yaptığımız çalışmalardan ve sunduğumuz hizmetlerden bu yürüyüş sayesinde haberdar olduklarını ifade ettiler. Gürsu’muzun doğal zenginlikleri, turizm ve sosyal faaliyet alanlarında birçok imkan sunmakta. Biz de oluşturduğumuz Adrenalin Park’ımız ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilçemizin doğal zenginliklerini hemşehrilerimizin keşfederek doğanın tadını çıkarmalarını sağlıyoruz.Gençlerimizle, arama kurtarma gönüllülerimizle, kursiyerlerimizle birlikte keyifli bir doğa yürüyüşü yaptık. Tüm doğaseverleri Gürsu’muzun doğal güzelliklerini keşfedebilecekleri yürüyüş rotalarının keyfini yaşamayabekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi fotografçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi gönüllüleri ve Gürsulu gençlerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, keyifli anların ölümsüzleştirildiği doğa fotoğrafları çekme olanağı bulurken, düzenlenen mini konserle de eğlenceye doydu.