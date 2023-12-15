Doğrudan gelen rezervasyon miktarını arttırmak her ay binlerce Euro tasarruf sağlayabilir. İşin zor kısmı da burada başlıyor. Bu yazıda anlatılan adımlar doğrudan rezervasyon oranlarını arttıran başarılı otelciler tarafından paylaşıyor.

Online tek başına yeterli değil!

Online her işletme için gereklidir. İnsanların alışveriş alışkanlıkları göz önüne alınarak otel web sitenizin bugünün standartlarına ve çevrimiçi rezervasyona uygun olması gerekir. Öncelikle misafirleri çekmek için güzel ve net olmalıdır. Bir web sitesinde en önemli şey içeriktir. Potansiyel misafirler OTA’larda görebileceklerinden daha fazla bilgiyi bulmak için otel web sitesini ziyaret ediyorlar. Bu sebeple otelciler doğrudan rezervasyon oranlarını arttırmak için misafirlerin beklentilerini karşılamalıdır. Bu da otelin, odaların ve onlara sunduğunuz kampanyaların ayrıntılı olarak açıklanması anlamına geliyor.

Dönüşümü iyileştirmek için bazen seçenekleri azaltmak gerekir. Seçeneklerin çok fazla oda olması bazen seçim için kafa karıştırıcı olabilir ve misafirleri web sitenizden uzaklaşmasına yol açabilir.. Teklifinizi basitleştirmeye çalışmalısınız ve odanın en iyi bölümünü en prestijli odalarda yaptığınız gibi fotoğraf ve yazılı içerikle vurgulamalısınız.

Günümüzde iyi bir web sitenizin olması ve online olmanız tek başına kesinlikle yeterli değildir. Aynı zamanda, akıllı telefon kullanım oranı arttıkça mobil rezervasyon oranları da her geçen gün artıyor. Bu durum özellikle son dakika rezervasyonu yaparken, şehre varmadan hemen önce veya sonrasında olabilir. Bu yüzden web sitenizin responsive yani kullanılan ekran çözünürlüğüne göre şekillenen yapıda olması ve sitenizi ziyaret eden kullanıcıların hangi cihazı kullanırsa kullansın uyumlu olması gerekir.

*OTA = Online Travel Agent (Online Seyahat Acentesi)

Sosyal Olun!

Otelinizde daha önce konaklamış misafirler sizin için harikalar yaratabilir. Onlar aslında otelinizin ve verdiğiniz hizmetlerin gerçek savunucularıdır. Doğrudan rezervasyon yöntemlerini denemenin bir yolu da olabilir. Misafirlerinizi, konaklamalarını arkadaşlarına önermeleri için teşvik etmelisiniz. Misafirleriniz konaklamalarını sonlandırdığında, onlara web sitenizde kullanabilecekleri indirim kupon kodunun olduğu bir kart verebilirsiniz. Yada konaklamadan birkaç gün sonra onlara aynı şekilde mail yoluyla kendilerinin yada arkadaşlarının kullanabileceği kupon kodu yollayabilirsiniz. Bu şekilde doğrudan rezervasyona dönüştürerek müşterilerinizle sadakati temel alan ilişkiler kurabilirsiniz.

Geri gelen misafirlerinizin sayısını daha da arttırmak için yeniden pazarlamayı (remarketing) da deneyebilirsiniz. Örneğin; daha önceden sitenizi ziyaret eden internet kullanıcılarına Facebook veya Google’ın yeniden pazarlama kampanyalarıyla hedefleme yapabilirsiniz.

Buna ek olarak sosyal medyanın gücünü asla hafife almamalısınız. Hala bir Facebook, Instagram veya Twitter hesabınız yoksa hemen sayfanızı oluşturmaya başlayın. Bu hesapları açmanın ücretsiz olduğu zaten bilinmektedir. Eğer sosyal medya sayfalarınız zaten varsa, güncel ve ilginç paylaşımlar yaparak doğrudan rezervasyon yaptırma olasılığınızı arttırabilirsiniz.

Sosyal medyada önemli olan, kullanıcılar ile etkileşimde bulunmak için kaliteli içerikler sağlamak ve aktif olmaktır. İnsanlar otelinizi tecrübe etsin, deneyimlerini paylaşsın. Hikayelerini paylaştıkları için onlara teşekkür edin ve herhangi olası bir sorunda onlarla konuşarak ve sorunun çözüldüğünden emin olmalısınız. Eğer her şey yolundaysa misafirlerinizden görüşlerini yazmasını isteyin. Unutmayın ki her işletmenin kendi hikayesi vardır. Harika hikayenizi anlatmaya ve tanıtmaya devam edin.

Ekstra Bir Şeyler Önerin!

Misafirlerinize ekstra bir şeyler sunmaktan çekinmemelisiniz. Ücretsiz spa girişi veya restoran indirimi sunmalısınız. Fiyat eşitliği anlaşmalarıyla yükümlü olmasanız bile OTA’lar, web sitenizdeki fiyatların düşük olduğunu fark ederse sıralamanızı düşürebilir. Bu fark ettirmemenin en iyi yolu, web sitenizde özel bir teklifle bir indirim kodu, çok geceli konaklamalarda ekstra indirim veya özel bir sayfa olmasıdır. Otelinizde daha önce konaklamış misafirlerinize, sosyal medyadaki takipçilerinizle bu linkleri paylaşabilirsiniz. Teklifiniz OTA’lardan daha iyiyse, bu, konukların doğrudan rezervasyon yapması için yeterli bir neden. Bunun uzun vadede devam etmesini sağlamalı ve onlara ekstra bir şeyler teklif etmelisiniz.

OTA’lardan Korkmayın!

Çoğu online seyahat acenteleri korkunç komisyon oranları talep etmesine rağmen, onlarla çalışmak kaçınılmaz bir durumdur. Büyük, uluslararası bir otel zinciri işletmediğiniz sürece, OTA’ları çalışmama şansınız zayıftır. Kendi marka bilinirliğinizi oluşturmak için OTA’ların size sağladığı vitrinden yararlanabilirsiniz. Unutmayın, OTA’larda listelenmeniz hem marka bilinirliğinizin artmasına katkı sağlayacaktır hem de Google gibi arama motorlarında fark edilme oranınızı arttıracaktır.

Etkili Araçlardan Faydalanın

Triptease, HotelChamp gibi yazılımlar doğrudan rezervasyonların arttırılması için yararlı araçlardır. Öncelikle raporlama sistemleriyle hızlı denetimler ve kontroller sağlar. Triptease ayrıca dönüşümünü geliştirmenize yardımcı olacak çözümler de sunar. Web sitenizdeki fiyatları OTA’ların fiyatlarıyla karşılaştırabilecek fiyat denetleyicisi bulundurur içinde.

Bunun yanı sıra alternatif olarak, web sitesi optimizasyonunda yardımcı olan HotelChamp’ı deneyebilirsiniz.

TripAdvisor’ın Business Listing’ine dahil olmak biraz maliyetlidir ama buna değer. Bunu doğrudan rezervasyon almak için bir araç olarak düşünün. Bu sadece marka bilinirliği sağlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda misafirlerinizle etkileşimde bulunabileceğiniz ve daha da önemlisi onlara özel, indirimli ve doğrudan bir teklifte bulunabileceğiniz bir platform görevi görür.