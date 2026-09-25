İnegöl Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmet verdiği Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, hayata geçirdiği uygulama ve etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Merkezde “Lavanta Kesesi Atölyesi” gerçekleştirildi. Sezai Karakoç Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Cerrah tarafından gerçekleştirilen atölyede katılımcılara lavantanın özellikleri ve kullanım alanları anlatılırken; lavanta keselerinin dikimi, doldurulması, bağlanması ve süslenmesi uygulamalı olarak gösterildi. Bazı öğrenciler Fatma Cerrah’ın gözetiminde dikiş makinesi ile lavanta kesesi dikti.

Atölyeye İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş de katılarak etkinlik boyunca katılımcılarla bir arada oldu ve lavanta kesesi yapım aşamalarına katılarak öğrencilere eşlik etti. Her bireyin yapabildiği şeylerin görünür olmasına fırsat vermek amacıyla gerçekleştirilen atölyede; katılımcıların üretmenin mutluluğunu yaşamaları, becerilerini keşfetmeleri ve kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeleri hedeflendi.