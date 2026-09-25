İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde 7 yıldır düzenlediği “Aile Okulu” eğitimlerinin 8’incisi, 02 Ekim Cuma akşamı başlıyor. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 7 hafta boyunca her Cuma 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak.

ÖDÜLLÜ SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aile Okulu seminerleri sonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav gerçekleştirilecek. Yapılacak sınavda 1’inci olan yarım, 2’nci olan çeyrek, 3’üncü olan ise gram altın ile ödüllendirilecek. Seminerler halka açık şekilde yapılırken, sınava katılmak isteyenlerin ise eğitimler başlamadan önce İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinden kayıt formu alarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

AİLE OKULUNUN 7 HAFTALIK PROGRAMI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak 7 haftalık seminerler ve konuklar ise şöyle: 02 Ekim’de Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan “Ailede Eğitimin Önemi” semineri, 09 Ekim’de Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü” semineri, 16 Ekim’de Eğitimci Dr. İsmail Güler “Sofradan Sohbete Aile” semineri, 23 Ekim’de Araştırmacı, Eğitmen ve Yazar Ali Erkan Kavaklı “Allah Resulünün Eğitim Anlayışı ve Metodu” semineri, 30 Ekim’de Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar “Modernizm Kıskacında Aile” semineri, 06 Kasım’da Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan “Mutlu ve Huzurlu Aile” semineri, 13 Kasım’da Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi “Eşlerin Birbirine Karşı Hak ve Sorumlulukları” semineri. Seminerlerin tamamlanmasının ardından ise sınav yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Aile Okulu programlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, toplumun temelini oluşturan aile müessesesinin önemine dikkat çekti. Aile kurumunun dezenformasyonlara uğramaması adına Aile Hayatı İyileştirme Derneği ile birlikte her yıl düzenli olarak Aile Okulu programının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Aile toplumun direğidir. Kültürümüzün ve dinimizin en güçlü kalesi ailedir. Ancak son yıllarda bu temelin sallandığı, bu temel üzerindeki yapılar olan gelecek nesillerin de büyük risk altında olduğunu hep birlikte maalesef görmekteyiz. Boşanma oranlarındaki artış, gençlerin evlilik müessesesinden uzaklaşması tehlikeli bir ilerleyiş haline geldi. Ne acıdır ki aile kavramının içi boşaltılarak insanlar yalnızlaştırılmak, fıtratının dışına çıkarılmak isteniyor. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Aile Okulu programları ile güçlü aileler, huzurlu yuvalar, bu yuvalarda da geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin vatana, millete ve ümmete faydalı birer şahsiyet olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu düsturla bu yıl 02 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında çok kıymetli konuşmacıların seminerlerinden oluşan Aile Okulu programını hazırladık. Ben özellikle genç çiftlerimizi, yeni evlenmiş veya evlilik arefesindeki vatandaşlarımızı Aile Okulu seminerlerine davet ediyorum” dedi.