İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisine öğrencilerin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği skate park yapımına başlandı.

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Seka sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan büyükşehir belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına skate park yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğünce inşa edilecek skate park, güvenlik alanıyla birlikte bin metrekare alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan büyükşehir, gençler için alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.