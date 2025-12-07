Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Projesi kapsamında İtalya’dan gelen öğretmenleri ağırlayarak, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı örnek bir programa imza attı.

1-5 Aralık tarihleri arasında Istituto Comperensivo IC Malfer İlkokulu’ndan Maria Dall Agnola, Francesca Pezzin, Federica Ritacca ve Dina Lorenzi, işbaşı gözlem etkinliği için Mudanya’ya gelerek, Mütareke İlkokulu’nda çeşitli sınıf içi çalışmalara katıldı. Ziyaret boyunca geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında yapılan etkinlikler incelenerek, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden geliştirdiği projeler, oyunlar ve modeller uygulamalı olarak deneyimlendi. Öğrenciler, hazırladıkları materyalleri İtalya’daki yaşıtlarına hediye olarak göndermek üzere paketledi.

Programda konuk öğretmenler Bursa, Mudanya, Trilye, İznik ve Gölyazı’da kültürel geziler de gerçekleştirdi. Faaliyetin son gününde Okul Müdürü Hayrettin Minare’nin ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve şube müdürleri sınıfları ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü. Topal, bu projelerin öğrencilerin dil becerilerine, kültürlerarası iletişimine ve akademik gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, hem okul yönetimine hem de misafir öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinliklere damga vuran çalışmalar ise Mütareke İlkokulu 4/A sınıfından geldi. Öğrenciler, atık malzemelerle hazırladıkları el yapımı gitarlarla "Geri Dönüşüm" şarkısını seslendirdi, makrome iplerinden yaptıkları anahtarlıklarla da "Geri dönüşüm bir alışkanlıktır" mesajını pekiştirdi.

İngilizce Öğretmeni Yeliz Mehmetoğlu Kılınç’ın rehberlik ettiği soru-cevap bölümünde İtalyan öğretmenler memnuniyetlerini dile getirerek, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programın sonunda konuk öğretmenler, okul yönetimi ve öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ilerleyen süreçte yeni projelerde yeniden bir araya gelme dileğiyle Mudanya’dan ayrıldı.