Edirne’de Türkiye’nin diğer ucundaki Ağrı’nın tandırda saatlerce pişen yöresel Halise yemeği pişirilerek 350 kişiye ikram edildi.

Ağrı ve köylerinde özel günlerde yapılan geleneksel Halise yemeği, Türkiye’nin en batısındaki Edirne’de hazırlanarak mahalle sakinlerine ikram edildi. Tandırda yaklaşık 10 saat süren pişirme sürecinin ardından hazırlanan Halise, küçük büyük herkesin yoğun ilgisini çekti.

Şüktüpaşa Mahalle sakinleri herhangi bir davet olmaksızın Halise yapılan yere giderek bu özel lezzetin tadına baktı. Sabah erken saatlerinde yan yana oturan vatandaşlar, yüzyıllardır süren bu geleneği Edirne’de de yaşatmanın mutluluğunu yaşadı.

Geleneği sürdürmek için büyük emek harcadıklarını söyleyen Fettan Pelit, amaçlarının dayanışmayı artırmak ve kültürü yaşatmak olduğunu ifade etti. Pelit, Halise’nin hazırlanışını şöyle anlattı:

"Buğdayın kabuğu alınır ve koyun eti ile birlikte tandırda kiremit kaplarda saatlerce tuz eklemeden pişirilir. Hazır hâle geldikten sonra tereyağı ve tuz ilave edilerek servis edilir. Gece başlayan hazırlık, sabaha kadar süren yoğun bir emekle tamamlanır."

Vatandaşlardan Hayrettin Ertek ise herkes afiyetle yesin diye büyük emek harcadıklarını belirterek, "Bu hafta komşularımız ve hemşehrilerimize Ağrı’nın meşhur yemeği Halise’yi ikram etmek için yaklaşık 10 saatlik bir uğraş verdik. Bu geleneği burada da kalıcı hâle getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemeği tatmak için gelen vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri Halise’nin hem çok lezzetli hem de yöresel kültürü yaşatan özel bir tat olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.