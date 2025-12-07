Baıkesir’in Susurluk ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Belediyeciler Caddesi Söğütçayır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.İ. yönetimindeki 45 YA 4334 plakalı otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü E.İ., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.