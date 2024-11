Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) doğum yapmak için Türkiye'den gelen 29 yaşındaki hamile bir kadın, hamileliğinin 39'uncu haftasında hayatını kaybetti. Karnındaki bebeğiyle birlikte evinde kalbi durmuş bir şekilde bulunan talihsiz kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Adli tıp raporunun beklendiği olayla ilgili ABD'de doğum yapmak isteyen Türk kadınlarına danışmanlık hizmeti veren Dilek Dağıstan Tuncer, New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye özel açıklamalarda bulundu.

Talihsiz kadının hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını belirten Tuncer, "Buse'nin tüm testleri ve raporları doktoruna verilmişti, her hafta düzenli olarak kontrole gidiyordu. Hiçbir komplikasyon söz konusu değildi. Ancak, anne tarafında damar büyümesi ve küçülmesi nedeniyle bir sağlık problemi vardı ve bu durum, pıhtı atma riskini artırıyordu. Ayrıca, kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı, bu da pıhtı atma riskini daha da artıran bir faktör" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayı derin bir üzüntüyle karşıladığını dile getiren doğum koçu Tuncer, "Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacak. Bugün doğum için hastaneye yatacaktı. Şu an kabus gibi bir durumdayız ve gerçekten bu konuda daha fazla konuşacak durumda değilim. Acımıza acı katanlara söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Tuncer ayrıca, hamilelik sırasında gelişen emboli gibi durumların her zaman olabilecek riskler arasında olduğunu ve olayın aniden geliştiğini ifade etti.

ABDPost.Com'un haberine göre Özçelik'in ölümünden sonra polisle de görüştüğünü ve kendisine yönelik suçlama yöneltilmediğini belirten Tuncer, olayın yasal bir süreç olduğunu ve herhangi bir sorumluluğu olmadığını da sözlerine ekledi.

CENAZE NEW YORK'TAN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Öte yandan Özçelik'in cenazesinin Miami Adli Tıbbı'nda olduğu ve işlemlerini tamamlaması için bekletildiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Chaplain İmam Ahmet Dönmez, sürecin devam ettiğini anımsatarak kısa süre içinde New York'a sevk edileceğini belirtti. Adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazenin New York’a getirileceğini aktaran Dönmez, "Konsolosluk işlemleri ve dini vecibeler yerine getirilecek. Daha sonra cenaze, Türk Hava Yolları'nın cenaze kabul eden uçaklarıyla İstanbul’a gönderilecek. Ancak, Miami’den uçuşlar oldukça sınırlı olduğundan, cenaze New York’tan Türkiye’ye gönderilecek" dedi. İmam Dönmez, sürecin 3-4 günü bulabileceğini de ifade etti.

Olayın ardından, Özçelik'in eşi Mustafa Özçelik'in de ciddi bir psikolojik bunalım geçirdiği ve ağır antidepresan tedavisi almaya başladığı öğrenildi.

Buse Özçelik'in vefat haberinin Türkiye'deki ailesine de verildiği öğrenildi.