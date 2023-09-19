Doğum kontrol hapı, istenmeyen veya plan dışı gebelik konusunda kullanılan en basit yöntemlerden biridir. Kadınların kullanmış olduğu bu hap sayesinde plan dışı gebeliklerden yüksek bir oranda kurtulabilmek mümkündür. Özellikle aile planlaması için bulunmaz bir nimet olan bu ilaç, birçok sorunun, düzenli ve sağlıklı cinsel hayatın kapılarını aralar.

Doğum kontrol hapı kullanımı, bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmelidir ve günü gününe hap takvimine uyulması gerekir. Bilindiği üzere kadınlar 28 günde bir vücutlarında bir yenileme ile karşı karşıya kalırlar. Bu yenileme sonucunda ise erkek üreme organından yumurtalıklara geçen sperm, gebeliği oluşturur. İşte bu gebeliğin oluşumu konusunda kontrol hapları önemli engellerdir. Haplar sayesinde rahimde salgılanan birtakım sıvılar artar. Artan bu sıvılar ise erkek sperminin, yumurtalıklara gitmesine ve bu sayede döllenmesine engel olur. Hapın genel olarak işlevsel mantığının bu şekilde olduğu söylenebilir.

Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Eğer doğum kontrol ilacı kullanmak istiyorsanız, öncelikle kadın ve doğum uzmanına muayene olmalısınız. Yaşantınızı, sağlık sorunlarınızı, alerjilerinizi vb. bütün detayları doktora anlatmalı, vücudunuzun yapısını tanıtmalısınız. Bu sayede size en uygun olan doğum kontrol hapı doktor tarafından belirlenirken, kullanım detayları da yine uzman doktor tarafından size detaylı bir şekilde anlatılır.

Doğum kontrol hapının olduğu ilaç kutusunda, ilaca göre 28 ya da 21 adet hap bulunur. Hapların her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte vücuda alınması gerekir. Kaçırılan veya bilinçli aksatılan birkaç gün, hiç hesapta olmayan bir gebeliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden hiçbir şekilde gün atlaması yapılmamalıdır. Ayrıca hapın kutusu bittikten sonra da bir hafta ilaca ara verilmelidir. Bu bir haftalık dönem, adet kanamasının olduğu döneme denk gelir ve bu dönemin atlatılmasının ardından tekrar yeni kutu kullanımına başlanabilir. Eğer bu bir haftalık dönemde herhangi bir adet belirtisi veya kanama söz konusu değilse, yine uzman hekime giderek gebelik testi yapılmalıdır. Doğum kontrol hapı kesin olarak gebeliği engeller şeklinde bir düşünceye kapılmak yanlıştır.

21 haplı kutularda genel olarak doğum kontrolünü sağlayacak hormonların salgılanmasına yardımcı olan haplar bulunur. 28 kutulu hapların 21’i yine söz konusu hormonu salgılayan haplar, 7 tanesi ise demir eksikliğinin önüne geçen haplardan oluşur. Bu yüzden adet kanaması döneminde yaşanan demir eksikliği, fazla 7 ilaç sayesinde kapatılır.

Doğum Kontrol Hapının Dezavantajları Nelerdir?

Doğum kontrol hapı, istenmeyen veya plansız gebelik gibi konularda büyük avantaj sağlar ancak dezavantajlarının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İlaç normalden de fazla kilo alınmasına neden olabilir. Vücut fizyolojisine yaptığı etkiler, kilo alma durumunun en önemli nedenlerinden biri olarak bilinir. Bunun dışında cinsel isteksizlik, ilacın getirilerinden biri olarak da bilinir. Bu yan etkinin genel olarak geçici olduğu söylenebilir. Memelerde hassasiyet, yine en sık rastlanılan belirtiler arasında yer alır. Kişi, adet döneminde yaşadığı meme hassasiyetinin aynısını belirli bir süre boyunca yaşayabilir.

Hapın en hafif yan etkileri ise baş ağrısı ve duygu durum değişiklikleri olarak bilinir. Bazı hastalarda ise bünye nedeniyle hafif olarak mide bulantısının ortaya çıktığı görülür. Hastanın bu tür yan etkilerle karşılaşması ve bu yan etkilerin çok ciddi boyuta gelmesi durumunda uzman hekime başvurması önerilir. Yapılan tetkikler sonucunda hasta ilaç kullanımını bırakabilir veya farklı bir ilaçla sürece devam edebilir.

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