ilt gençleştirme işlemi için artık günümüzde birçok yöntem mevcut. Güzellik salonlarının çok kısa sürede ve düzenli seanslarla uyguladıkları bu işlemler, cildinizin 5-10 yaş çok daha genç görünmesine yardımcı olur. Önemli olan etkili ve gerçekten doğal bir görünüm sağlayacak işlemlere başvurmaktır. Peki, cilt gençleştirme yöntemleri nelerdir?

Yüz Mezoterapisi

Derinin altına özel bir karışımın enjekte edilmesi sonucunda gerçekleştirilen yüz mezoterapisi, cildinizdeki kırışıklıkların ve besin eksikliğine bağlı oluşan problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Bu yöntemle deri altına enjekte edilen maddede, vitamin, mineral ve hyaluronik asit karışımı yer alır. Cildin genç görünmesi için son derece etkili olan bu formül, çok kısa bir sürede deri üzerinde etkisini gösterir.

Ameliyat Olmadan Cilt Gençleştirme İşlemi: Likid Yüz Germe

Özellikle sarkık, yorgun, uykulu ve bitkin görünen bir yüzünüz varsa, Likid yüz germe işleminin tam size göre olduğunu söylemek isteriz. Çoğu yüz germe işlemleri, cerrahi müdahaleler içerir. Likid yüz germe işlemi ise iğne yardımıyla dakikalar içerisinde yapılan bir işlemdir. Hyaluronik asit temelli bir karışımın, deri altına bırakılması sonucunda yüzün birçok hattı değişim gösterir. Özellikle elmacık kemikleri, çene yapısı, sakal vb. yüz hatları çok daha belirgin bir hal alır.

PRP

Solmuş ve kırışmış olan her bölge için uygulanan bu yöntem, cildin yeniden uyanmasına yardımcı olur. Özellikle yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde ortaya çıkan kırışıklıklar ve soluk görüntüler, PRP yöntemiyle tamamen ortadan kaldırılır. Üstelik iğne ya da cerrahi müdahale gibi bir durum söz konusu olmaz. Lazer yöntemiyle gerçekleştirilen bu uygulama, kişinin cilt yapısına göre belirli aralıklarla uygulanarak, tamamlanır ve artık uygulanan bölge yeni bir görünüme kavuşur.

Leke Giderici Lazer Uygulamaları

Cilt gençleştirme yöntemleri denildiği zaman akla kırışıklık, sarkıklık veya göz altı morluklarını giderme gibi işlemler gelir. Cilt gençleştirmenin sadece bu işlemlerden ibaret olduğunu düşünmek yanlıştır. Aynı zamanda ciltteki lekeler de yaşlı bir görüntüye neden olurlar. Bu yüzden lekelerin ortadan kaldırılması gerekir.

Güneş, krem ve yanlış lazer uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan cilt lekeleri, lazer uygulamalarıyla tamamen yok edilir. Lazer ışınları, lekenin altındaki asıl cilt tabakanızı ortaya çıkarır. Ayrıca lekeli cilt tabakasını da buharlaştırarak, leke probleminizi kökünden çözer.

Icon Laser

Cilt gençleştirme konusunda diğer lazer uygulamalarıyla sürekli olarak karıştırılan icon laser uygulaması, vücuttaki tüm yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Özel radyofrekans dalgalarıyla teninize etki eden bu yöntem, yaşlanma belirtisi olan bölgelerdeki hücrelerin tekrardan canlanmasına yardımcı olur. Yöntem sayesinde bölgedeki yaşlı ve eskimiş dokuya hasar verilir. Hasar sonucunda ise yeni hücreler açığa çıkar. Haliyle o bölge bir yenilenme sürecine girer ve alttan yüzeye çıkan yeni cilt tabakası, çok daha genç bir görünüme sahip olmanıza yardımcı olur.