Kadınların kendilerine sordukları en önemli sorulardan bir tanesi de; doğum sonrasında emzirme döneminde doğum kontrol yöntemi kullanmalı mıyım? Kullanmamalı mıyım? Bunun çok basit ve geçerli bir kuralı vardır. Eğer 6 aydan daha yeni bir lohusaysanız yani doğumunuz 6 aydan daha kısa süre içinde gerçekleştiyse, bebeğinizi günde 6 defa her iki memenizden de emziriyorsanız ki bunlardan en az 2 tanesi gece olmak zorundadır ve daha hiç menstrüasyon (adet kanaması) görmediyseniz doğum kontrol yöntemi kullanmanıza gerek yoktur. Bunlardan herhangi biri sizde yoksa mutlaka kadın doğumcunuza danışın ve uygun doğum kontrol yöntemi kullanmayı ihmal etmeyin.