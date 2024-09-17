Bursa'da belediye tabibi olarak görev yapan 52 yaşındaki Dr. Murat Tuzcu, evinde ölü olarak bulundu. Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerindeki apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuların ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeri girerek mutfakta Dr. Tuzcu'nun cesedini buldu. Doktorun başucunda bir bıçak bulundu. Sağlık ekipleri, Tuzcu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık gerekli incelemeleri yaptı. Tuzcu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dr. Tuzcu'nun psikolojik sorunlar yaşadığı, evlenmediği ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA