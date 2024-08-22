Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Erasmus+ Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) başvurularında hibe almaya hak kazanan yüksek öğretim kurumları arasında yer aldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Erasmus+ 2024 teklif çağrısı dönemi Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) başvurularında önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen “Erasmus+ KA171 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” projesi kapsamında DEÜ, 51 bin 878 avrohibe almaya hak kazandı. Ortak ülkeler ve program ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan projede, bir önceki yıl 3 ülke için bütçe elde eden DEÜ, bu yıl girişimlerini artırarak ülke sayısını 10’a yükseltmeyi başardı. DEÜ öğrenci ve personelleri bu kapsamda; Kanada, Bangladeş, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Fas, Mısır ve Güney Afrika’daki üniversitelerle öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek.

ORTAKLIK YAPILAN ÜLKE 10’A YÜKSELDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ’nün uluslararasılaşma misyonu ve kalite standartlarına ulaşmada öğrenci ve personel hareketliliğinin önemli rol üstlendiğini vurguladı.

DEÜ’nün bu alanda başarısını her geçen yıl artırdığını ifade eden Rektör Yılmaz, “Uluslararasılaşma alanında pilot üniversite olarak seçilen Araştırma Üniversitemiz, küresel iş birliklerini artırarak, mensuplarına farklı kaynak ve fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Üniversitemiz, geniş bir coğrafi çeşitlilik sunan ülkelerle olan stratejik iş birliklerini daha da güçlendirdi. Mensuplarımız, ortak ülkelerle kurulan köprüler sayesinde, uluslararası çalışmalar ortaya koyacak; dünya standartlarında deneyimler elde edecekler. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu tür gelişmeleri artırarak,ülkemizin dünya sahnesindeki yerini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Rektörlüğümüzün teşvikleri ve desteği, Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün yoğun çalışmaları ve öğretim üyelerimizin katkılarıyla elde edilen bu anlamlı başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN AKADEMİK ETKİSİ ARTACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Erasmus+ KA171 projesi ile uluslararası iş birliklerini daha da geliştireceğini belirten Rektör Yılmaz, “Her geçen gün artan uluslararasılaşma hamlelerimiz, akademik başarımızı artırmamızda ve stratejik hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynamaktadır.Bu anlaşmalar, 100’üncü onur yılını geride bırakan ülkemizin ikinci yüzyılında da dünya çapındaki akademik etkisini artıracak, toplumsal fayda odaklı projelerin önünü açacak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacak. Bu yöndeki çalışmaları ve teşvikleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ada teşekkür ediyorum. Personellerimiz ve öğrencilerimiz sürece ilişkin ilerlemeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün web sitesinden takip edebilecekler” ifadesinde bulundu.