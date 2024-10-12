Bursa’nın İnegöl ilçesinde dolandırıcıların ağına düşen adam, daha çok parasını kaybetmeden polis ekiplerince kurtarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ö.D., gelen mesajda "hesaba para gönderirsen paran katlanacak" ifadesini okuyunca dolandırıcıların ağına düştü. Bankaya giden adam, dolandırıcıların verdiği hesaba 3 bin 500 lira para gönderdi. Banka görevlisi durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın dolandırıldığını tespit etti. Mağdur, polis nezaretinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Emniyetten uyarı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini "kamu görevlisi veya paranız katlanacak" gibi söylemlerle arayan kişileri dikkate almamaları yönünde vatandaşları uyardı.

Ekipler, polis veya kamu görevlilerinin hiç bir vatandaştan asla para istemeyeceğinin de altını çizdi.