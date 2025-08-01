73 bin kişiyle sınırlı kalan istihdam artışı, eylülde faiz indirimi beklentisini %76,9’a yükseltti. Bu gelişmenin ardından dolar endeksi %1,2 değer kaybıyla 98,90 seviyesine gerilerken, altın ve euroda sert yükselişler görüldü.

Ons altın, dünkü kapanış seviyesi olan 3.290 dolardan, bugün akşam saatlerinde %1,8 primle 3.350 dolara yükseldi. İç piyasada gram altın fiyatı da benzer bir yükselişle 4.380 TL seviyesine yöneldi. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 4.415 TL, çeyrek altın ise 7.202 TL olarak işlem gördü.

Dolar kurunun 40,65 TL seviyesinde yatay seyrettiği piyasada, euro %1,28 değer kazanarak 47,02 TL’yi geçti. Dolar endeksindeki sert düşüş, eurodaki artışı destekledi. Brent petrolün varil fiyatı da 70 dolara kadar çekilirken, Bitcoin 115.500 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar %2,62 arttı. Sanayi tarafında ise Türkiye İmalat PMI Endeksi 45,9’a gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. BETAM ise Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %5,2 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Euro Bölgesi enflasyonu ise Avrupa İstatistik Ofisi tarafından %2 olarak açıklandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 10.735 puan civarında yatay hareketini sürdürüyor.