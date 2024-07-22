Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin de etkisiyle dolar ve Euro haftaya düşüş ile giriş yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının döviz yatırımlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu haftaki seyir hali etkisini pek göstermese de düşüşünü sürdürecek gibi görünüyor.

Ayrıca vatandaşların dolar almaya devam ettiği de gözlemlerin arasında yer alıyor.

İşte güncel döviz kurları:

ABD Doları: 33,0085 (Alış) - 33,0149 (Satış)

EURO: 35,9739 (Alış) - 35,9843 (Satış)

STERLİN: 42,5023 (Alış) - 42,7153 (Satış)