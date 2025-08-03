

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl - Domaniç yolu üzerinde seyir halinde olan Emre Ç.(33) yönetimindeki 16 AV 775 plakalı otomobil ile Sinan U.(63) yönetimindeki 43 AAL 579 plakalı hafif ticari araç Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Merve Amak Ç.(33) ile Eren Ç.(33) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE