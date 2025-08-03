Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde A.Y.(18) kız arkadaşı ile yürüdüğü sırada iddiaya göre Y.K.(26) A.Y.'nin kız arkadaşına laf attı. Duruma sinirlenen A.Y., Y.K. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. üzerinde bulunan bıçakla A.Y.'yi kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan genci gören arkadaşları Y.K.'yı kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınan şahsı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. Yaralı genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede