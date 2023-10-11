Tokat'ın Akyamaç köyünde yaşanan trajik bir olayda, 81 yaşındaki Rıza Doğan, oğlu Abidin Doğan'ı yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, köyde ceviz bahçesinde meydana geldi. Baba-oğul, domuz saldırılarına karşı ceviz bahçesini korumak amacıyla gece nöbet tutuyordu. Ancak karanlıkta yaşanan bir talihsizlik sonucu acı bir olay yaşandı.

Oğlu Abidin Doğan, ceviz fidanları arasında dolaşırken babası Rıza Doğan, gece nöbeti sırasında oğlunu fark etmeyerek av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Baba Rıza Doğan, yanlışlıkla oğlunu vurduğunu hemen fark ederek sağlık ekiplerine ve yakınlarına haber verdi.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Abidin Doğan kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Abidin Doğan'ın öldüğü belirlendi.

Olay sonrasında, Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi işlemi için Tokat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Baba Rıza Doğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.