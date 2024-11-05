ABD eski Başkanı Donald Trump suikast girişimi sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum. 4 ay sonra muazzam zaferi kazanacağız" dedi

Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı

"Bölünmüşlüğü bitirmeliyiz"

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Trump, kasımda (4 ay sonra) çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün bitirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Kafamı hareket ettirmeseydim burada olamayacaktım"

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım, Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım" diye konuştu.