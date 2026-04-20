Türkiye’nin köklü ambalaj üreticilerinden Arfa Ambalaj hakkında iflas kararı verildi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunun düzelme ihtimali bulunmadığına hükmederek iflas sürecini resmen başlattı.

2001 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin iflasının ardından alacaklıların hukuki girişimlere başladığı öğrenildi.

Daha önce mali yapısını toparlamak amacıyla konkordato talebinde bulunan Arfa Ambalaj’ın süreci, beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedeniyle iflasla sonuçlandı.

15 Nisan 2026’da görülen duruşmada mahkeme, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin iflasına karar verdi.

Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken dosya, adi tasfiye yöntemiyle yürütülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Bu kapsamda şirketin mal varlığı, alacaklılara dağıtılmak üzere güvence altına alındı.

2001 yılında kurulan ve 2020’de Bayrampaşa’daki modern tesisleriyle kurumsallaşma sürecini hızlandıran Arfa Ambalaj, sektörde geniş üretim kapasitesiyle biliniyordu.

İflas açıklayan şirket aynı zamanda sanayi üretimi için kritik önemdeki toz slip, parlatıcı, kurutucu ve kalsit gibi hammaddelerin tedarikçiliğini de üstleniyordu.