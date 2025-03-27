Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 90 yaşındaki Cennet Teyze’den 8 yaşındaki Zeynep’e kadar dört kuşağı bir araya getiren bu özel sofrada, yılların tecrübesi, dualar ve çocuk gülüşleri aynı çatı altında buluştu.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi , 2025 Aile Yılı kapsamında Şahin ailesinin misafiri oldu. Ailenin büyükleriyle sohbet eden Vali Aygöl, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaparak, çocuklarla da keyifli anlar geçirdi.

“Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireyler değil, aynı gönül sofralarında buluşan nesillerdir.” diyen Vali Aygöl, 2025 Aile Yılı vesilesiyle bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik’te Aile Yılı etkinlikleriyle, nesillerin bir arada olduğu bu sıcak buluşmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.